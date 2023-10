Afrique du Sud. Les clés de la finale : la mêlée, le « bomb squad » et la bataille des airs

Nouvelle-Zélande – Afrique du Sud. Les clés de la finale : la mêlée, le « bomb squad » et la bataille des airsLes quatre pénalités en mêlée qui ont permis aux Springboks de renverser l’Angleterre en demi-finale ont marqué les esprits.

Mais une fois encore, les All Blacks sont armés pour leur offrir une réplique de qualité. Outre le fait que ce soit l’une des équipes qui gagnent le plus de terrain grâce à cette arme (1 082 mètres par match), c’est aussi l’une de celles qui remportent le plus de duels aériens (40,5 %).

Cette période entre la 60e et la 80e minute de jeu est celle où les Blacks encaissent le plus d’essais (0,5 par match). Mais aussi une des plus prolifiques pour les Springboks (1,3 essai par match). « Il va falloir désamorcer la bombe », a souri Jason Ryan. « Le paquet d’avants fait partie de leur ADN. On sait que l’on est en capacité de se battre jusqu’au dernier moment. headtopics.com

