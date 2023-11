Afrique du Sud : La dernière danse noire du futur Palois Sam Whitelock

Sam Whitelock ne sera que remplaçant lors de la finale quatre étoiles qui va opposer au Stade de France la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud. Mais lorsqu’il pliera son double mètre (2,03 m), quelques minutes avant le coup d’envoi de cette lutte pour la suprématie mondiale entre les deux seules nations triples championnes du monde, le vétéran du squad néo-zélandais (35 ans) ne se contentera pas de prendre place sur le...

Sam Whitelock ne sera que remplaçant lors de la finale quatre étoiles qui va opposer au Stade de France la Nouvelle-Zélande à l’Afrique du Sud. Mais lorsqu’il pliera son double mètre (2,03 m), quelques minutes avant le coup d’envoi de cette lutte pour la suprématie mondiale entre les deux seules nations triples championnes du monde, le vétéran du squad néo-zélandais (35 ans) ne se contentera pas de prendre place sur le banc.

Après être devenu le All Black le plus capé de l’histoire en dépassant son ancien capitaine, l’iconique Sir Richie McCaw (148 sélections), le double champion du monde (2011, 2015) continue d’ajouter des petites lignes à son immense CV. headtopics.com

Voici l’épilogue comptable d’une carrière internationale débutée en 2010. Mais c’est aussi celui d’une compétition durant laquelle Sam Whitelock, en dépit de la concurrence que lui impose Scott Barrett au poste, aura fait tomber les records les uns après les autres, note Ian Foster : « C’est un véritable enchaînement d’exploits pour Sam depuis cinq ou six semaines.

« Je ne vais réaliser que quand je m’arrêterai. Comme tous les joueurs, je ne pense qu’au match d’après » Barbe brune hirsute, regard noir perçant, Sam Whitelock ne laisse pas transpirer d’émotion particulière. Malgré des tempes grisonnantes, « Gran’Dad » garde intacte sa rudesse épicée d’une technique impeccable. Issu d’une famille dans laquelle la tradition rugby est ancrée, l’homme garde ce tempérament « froid » décrit par son coéquipier Dalton Papali’i cette semaine. headtopics.com

