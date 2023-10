Afrique du Sud en direct - Coupe du monde : Rugby Scores & Résultats

Will Jordan (Nouvelle-Zélande), le "killer" qui ne s'en contente pas avant All Blacks vs Boks en finale du Mondial 2023

Co-détenteur du record d'essais en une édition de la Coupe du monde (8), Will Jordan peut réaliser une performance historique, samedi en finale face à l'Afrique du Sud, à partir de 21h. Sa foulée dévastatrice et son flair pourraient contribuer à l'inscrire à la postérité, au Stade de France. L'ailier néo-zélandais de 25 ans est un finisseur sensationnel (31 essais en 30 capes)… mais pas seulement.

