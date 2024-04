Affinity Photo : une alternative à Adobe Photoshop CC

Affinity Photo est un logiciel de retouche d'images et de photos qui fait partie de la suite complète Affinity. Celle-ci a été fondée par la société britannique Serif Europe au cours de l'année 2005, elle inclut aussi les logiciels Affinity Publisher pour la mise en page et Affinity Designer pour le design. Depuis quelques années, Affinity Photo et la suite Affinity se présentent comme une véritable alternative à Adobe Photoshop CC et la suite Adobe Creative Cloud.

Télécharger Affinity Photo vous ouvre un large champ des possibles en matière de retouche d'images et de photos. Et pour cause, le logiciel est extrêmement complet à tous les niveaux. Dans un premier temps, il peut se vanter de prendre en charge de nombreux formats comme EPSF, GIF, JPEG, PDF, PNG, RAW SVG, TGA, TIFF, WEBP ou encore les populaires RAW et PSD (Adobe Photoshop CC), ce qui est valable pour l'importation ou l'exportatio

