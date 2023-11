Affaire Robert Boulin : 44 ans de mystères autour de la mort de l’ex ministre de Giscard d’Estaing

Suicide, meurtre crapuleux ou crime d’Etat ? Les dates clés d’un dossier noir du gaullisme et de la Ve République

Photo prise le 29 octobre 1979 du corps du ministre du Travail Robert Boulin retrouvé noyé en forêt de... Photo prise le 29 octobre 1979 du corps du ministre du Travail Robert Boulin retrouvé noyé en forêt de Rambouillet.Officiellement, Robert Boulin se serait suicidé en se noyant dans 50 centimètres d’eau après avoir absorbé des barbituriques. Le 5 novembre, l'affaire Boulin démarre.

Photo prise le 30 octobre 1979, des journalistes filmant l'étang au bord duquel le corps du ministre du Travail Robert Boulin a été découvert en forêt de Rambouillet.La famille de Robert Boulin porte plainte contre X pour homicide volontaire. Une deuxième autopsie est réalisée mettant en évidence plusieurs fractures au visage et montre que le corps a été déplacé. headtopics.com

Il était à quatre pattes, un bras en l'air et un autre vers le bas. On avait l'impression qu'il avait été placé mort dans l'eau. Un noyé aurait été à plat ventre. Vu sa position, ce n'était pas possible que ce soit un suicide.

A l’époque, sur fond de rivalité entre Jacques Chirac et Valéry Giscard d’Estaing, Robert Boulin est un homme qui dérange. Il est soupçonné de vouloir révéler des affaires de corruption impliquant son propre parti, le RPR. A-t-il été éliminé, et son assassinat maquillé en suicide ? L'enquête journalistique menée par Benoît Collombat, Bernard Nicolas et Arnaud Mansir répond clairement à cette question.. headtopics.com

