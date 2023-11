Affaire Maddie: la police portugaise en contact avec la famille de la fillette disparue

Tirez votre information d’une source de confianceSi le conflit israélo-palestinien enflamme le monde, c’est parce qu’il porte une question morale universelle : celle de l’égalité des droits. Que la légitimité internationale d’Israël s’accompagne de la négation des droits des Palestiniens n’a cessé de précipiter ce sommeil de la raison qui engendre des monstres.

Certains sont nécessaires au fonctionnement du site et de l’application mobile (vous ne pouvez pas les refuser). D’autres sont optionnels mais contribuent à faciliter votre expérience de lecteur ou de lectrice et d’une certaine façon à soutenir Mediapart. Vous pouvez les refuser ou les accepter ci-dessous, selon leurs finalités.

Un chalutier coulé en 2004 : une affaire sensibleLe naufrage d'un chalutier finistérien en 2004, qui a fait cinq morts et s'est soldé par un non-lieu en France, est une affaire sensible. Le documentaire présente de nombreuses interviews, apportant un éclairage sur chaque affaire. Lire la suite ⮕

Reconstitution de l'affaire Justine Vayrac : un travail minutieuxLa reconstitution de l'affaire Justine Vayrac a permis d'éclaircir de nombreux points. Des vérifications ont été effectuées de la discothèque au lieu où le corps a été retrouvé. Le dossier se concentre sur la qualification pénale et cherche à déterminer les circonstances de la mort de Justine. Cette reconstitution va entraîner de nouvelles demandes d'actes pour des vérifications complémentaires. Lire la suite ⮕

Résolution de l'affaire du trimaran SVR - Lazartigue dans la classe UltimAprès des mois de conflit, François Gabart a trouvé un accord avec les marins des multicoques géants et effectué des modifications techniques sur son trimaran pour se conformer aux règles de la classe Ultim. La réorganisation de la classe et la création d'un comité technique indépendant ont également été réalisées. Fin de la polémique, l'intelligence collective a prévalu. Lire la suite ⮕

Un gendarme résidant à Vémars impliqué dans une affaire de bébé abandonnéLes parents du nouveau-né retrouvé dans un container à Rennes ont été placés en garde à vue. La mère a avoué avoir déposé le bébé dans la poubelle. Lire la suite ⮕

Bonne affaire sur l'iPhone 11 Apple reconditionné sur CdiscountProfitez d'une remise de 361 euros sur cet iPhone 11 Apple reconditionné en excellent état sur Cdiscount. Membres de Cdiscount à Volonté bénéficient d'une remise supplémentaire de 10% avec le code promo MP10CD. Paiement en plusieurs fois disponible. Stockage de 128 Go et écran de 6,1 pouces. Lire la suite ⮕

Affaire Pierre Palmade : ce qu’a dit le comédien devant le juge d’instructionPierre Palmade s’est rendu au tribunal judiciaire de Melun, en Seine-et-Marne, pour une audition de trois heures lors de laquelle il a exprimé ses remords et sa culpabilité. Lire la suite ⮕