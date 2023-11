Affaire du baiser forcé : Luis Rubiales suspendu trois ans de toute activité liée au football par la FIFA

La FIFA a rendu son verdict ce lundi. L'ancien président de la fédération espagnole de football Luis Rubiales a été suspendu de toute activité liée au football pour trois ans.

Le dirigeant paie l'affaire du "baisé forcé" sur la joueuse Jenni Hermoso, qui avait eu lieu juste après la sacre de la sélection espagnole à la Coupe du monde de football féminin.

