Affaire de guet-apens à Nîmes : quatre adultes condamnés pour avoir piégé un potentiel pédocriminel

À Nîmes, une affaire de guet-apens à l'encontre d'un potentiel pédocriminel a été soldée, ce mercredi 3 avril, par la condamnation de quatre adultes à des peines de prison. Comme le rapporte 20 minutes, les personnes avaient décidé de piéger un trentenaire sur un site de rencontre, à l'aide du faux profil d'une fille de 14 ans. Selon Sud ouest, les faits sont survenus le 17 septembre 2023. Ce jour-là, le rendez-vous a été donné devant une Église des Landes.

La victime du piège a été "rouée de coups de poings et de coups de pied", comme l'a expliqué au quotidien local le lieutenant-colonel de la gendarmerie de Dax, Simon Cahour. Les agresseurs: quatre adultes mais aussi deux mineurs, dont le procès se tiendra devant le juge pour enfants le 14 mai prochain. Les six personnes ont, en plus des violences physiques, détruit sa voiture. "Deux pneus avaient été crevés par ses agresseur

