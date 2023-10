Aéroports : les fausses alertes à la bombe ont coûté «plusieurs millions d'euros», estime le secteur

Les fausses alertes à la bombe qui ont frappé plusieurs aéroports en France ces derniers jours pèsent lourd sur l'industrie aéronautique. Interrogé sur BFM Business vendredi 27 octobre, Thomas Juin, le patron de l'Union des aéroports français, estime les pertes à «plusieurs millions d’euros». D’après lui, «il y a aura un impact important et sérieux» sur le secteur.

Or, ces évacuations répétées paralysent non seulement le fonctionnement des aéroports, mais génèrent également des «tensions au sein des équipes», regrette le patron du secteur. La sécurité des passagers et du personnel est mise en jeu, et les aéroports sont contraints de mobiliser d'importantes ressources pour faire face à ces menaces imaginaires.

