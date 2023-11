Adoption de la loi pour avancer d’un mois les négociations commerciales entre les marques et les magasins

Suite et fin. Après des semaines de débats, la loi pour avancer d’un mois les négociations commerciales entre les marques et les magasins, tant désirée par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et par la ministre en charge du Commerce, Olivia Grégoire, a été adoptée par l’Assemblée nationale ce mardi soir à 97 voix «pour» et 67 «contre». Les sénateurs avaient déjà donné leur accord le 9 novembre.

Que va changer cette loi ? Son objectif principal : faire baisser les prix des produits alimentaires en magasin le plus vite possible pour les caler sur le recul de l’inflation de certaines matières premières (blé, tournesol, huile, café…). «Nous voulons voir, dès le début de l’année 2024, une baisse des prix sur un certain nombre de produits», prévenait en octobre la ministre Olivia Grégoire. Pour y parvenir, le gouvernement a décidé de réformer le calendrier des négociations commerciales entre les marques et les magasin

