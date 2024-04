Adoption d'une proposition de loi pour protéger la population des risques liés à certaines substances

Les députés ont adopté à l’unanimité en première lecture une proposition de loi déposée par les élus écologistes, visant à «protéger la population des risques» liés à certaines substances. Ces substances, surnommées «polluants éternels», sont extrêmement persistantes dans l’environnement et présentent des risques graves pour la santé humaine. Les produits per- et polyfluoroalkylées, ou Pfas, sont déjà omniprésents dans notre quotidien.