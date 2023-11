Adolescent retrouvé mort après avoir été torturé : jusqu’à 25 ans de prison pour ses bourreaux

Tabassé, déshabillé, humilié et laissé pour mort dans un bois en Indre-et-Loire : la cour d’assises des mineurs de Seine-Saint-Denis a rendu son verdict vendredi 27 octobre 2023 après. Trois hommes, aujourd’hui âgés de 21, 22 et 31 ans, ont été condamnés respectivement à 12, 18 et 25 ans de prison pour séquestration avec actes de tortures et de barbarie, rapporte l’AFP.

Le procès avait débuté le 17 octobre dernier devant la cour d’assises des mineurs de Seine-Saint-Denis. Il s’est déroulé en publicité restreinte jusqu’au prononcé du verdict, qui était public, en raison de la minorité de deux des quatre accusés, à quelques mois de leurs 18 ans lors des faits.Les faits remontent au mois de novembre 2019.

Le 6 novembre au soir, la victime Oliver et un ami de sa cité de Sevran (Seine-Saint-Denis) conviennent d’un rendez-vous avec un utilisateur de Snapchat qui souhaite acheter 500 grammes de cannabis. Les deux compères de 17 ans n’ont pas la drogue en question mais peu importe : ils prévoient d’extorquer l’argent. headtopics.com

Arrivés sur un quai du canal de l'Ourcq, ils braquent avec un revolver deux jeunes de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) venus pour la vente. Les acheteurs n’ayant pas sur eux les 1 400 € attendus, les adolescents se contentent de leur subtiliser leur trottinette électrique, avec laquelle l’ami s’enfuit. Oliver part, lui, en courant… mais est rattrapé par ses deux victimes.Commence alors sa descente aux enfers.

Après la mort de son fils, la mère d’Oliver, anéantie, a fermé son cabinet d’infirmière libérale. L’ami de la victime, qui avait participé à l’extorsion originelle avec lui, était poursuivi pour le vol avec arme de la trottinette. Il a été condamné à une peine de trois ans de prison.Festival Mini-Mômes et Maxi-Mômes. Un conte déambulatoire et musical, inspiré des Aventures d’Alice au pays des merveilles. headtopics.com

