Adolescent grièvement blessé près d'un établissement scolaire

Un adolescent de 15 ans a été retrouvé « grièvement blessé » jeudi en fin d’après-midi à Viry-Châtillon (Essonne) près de son établissement scolaire , et a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, a indiqué le parquet d’Evry.

Un policier séquestre une jeune femme pensant qu’elle disposait de centaines de milliers d’euros à voler Malgré les dénégations de l’ex-policier, le procureur a estimé qu’il était « l’auteur principal des faits » et a décrit un « scénario prémédité, organisé ». Il a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis L’adolescent « présente des traces de coups » et une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et violences en réunion aux abords d’un établissement scolaire, a ajouté le parquet, confirmant une information du Parisien. Il a été retrouvé dans une rue « non loin de son établissement scolaire », et l’enquête a été confiée à la police judiciaire de l’Essonne, a précisé cette même sourc

Adolescent Blessé Établissement Scolaire Enquête Tentative D'assassinat Violences En Réunion

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'éducation de Michel-Édouard Leclerc dans un séminaire de Viry-ChâtillonVIDÉO - Il a été pris pour cible pendant la crise agricole, accusé de mettre à genoux les petits producteurs. Michel-Édouard Leclerc est-il toujours le patron préféré des Français? Comment le roi des prix bas a-t-il fait de son groupe le numéro un de la grande distribution? Pourquoi ses méthodes, héritées...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Les P’tits Copains remontent sur les planches à Châtillon-en-VendelaisAprès le succès de leurs aînés en janvier, la troupe des P’tits copains d’abord montera à leur tour sur scène, à Châtillon-en-Vendelais (Ille-et-Vilaine), ces prochains week-ends.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

En images : Domagné-Saint-Didier bat Châtillon-Princé et peut croire à la montéeChaque semaine, Le Journal de Vitré pose son objectif sur une rencontre. Dimanche 24 mars 2024, direction la D2 pour un match entre Domagné-Saint-Didier et Chatillon-Prince (5-0).

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Essonne : des vélos électriques en libre-service arrivent à MassyLe spécialiste de la micro-mobilité partagée Lime a mis plusieurs dizaines d'engins à disposition cette semaine.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »

Essonne : une femme retrouvée morte après un incendie dans une résidence pour seniorsUne femme âgée de 61 ans est décédée dimanche, dans l'incendie de l'appartement qu'elle habitait au sein d'une résidence pour seniors à Saint-Michel-sur-Orge.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Essonne : le T Zen 4 se profile pour la fin de l'annéeLe futur méga bus en site propre qui reliera Viry-Châtillon à Corbeil, T Zen 4, vient d'inaugurer son site de maintenance. La ligne doit être opérationnelle dans quelques mois.

La source: LesEchos - 🏆 85. / 50 Lire la suite »