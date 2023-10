Adieu couettes glacées : chaleur sur-mesure pour vos nuits avec cet objet qui cartonne

Vous l’avez sans doute remarqué, les nuits ne sont plus ce qu’elles sont depuis quelques jours et la couette d’été ne suffit plus à passer la nuit sans avoir légèrement trop froid. Il est fort possible que ça ne s’arrange pas et que l’on ait besoin d’un renfort pour maintenir son corps au chaud, et voici une offre qui peut vous intéresser. Cdiscount propose la couverture chauffante AREBOS à seulement 39,95 euros.

Vous pouvez spécifier une durée d’utilisation ou dormir en toute tranquillité : si aucune durée n’est choisie, la couverture s’arrête automatiquement au bout de 90 minutes. La couverture peut être utilisée sur un lit, mais aussi de manière autonome, par exemple pour se réchauffer dans son canapé en lisant.

Lire la suite:

OuestFrance »

Cdiscount : difficile de résister à cette promotion canon sur l’aspirateur robot Dreame W10 ProBaisse de prix immanquable sur Cdiscount.fr ! Le robot aspirateur Dreame W10 Pro, l’un des modèles les plus intelligents du marché, est affiché à 669 euros. Les abonnés Cdiscount à Volonté sont concernés par une réduction supplémentaire de 10%. Lire la suite ⮕

Cette imprimante multifonction HP DeskJet est accessible à moins de 60 euros sur CdiscountLa promotion de Cdiscount sur l’imprimante jet d’encre HP DeskJet 2710e peut facilement vous intéresser. Accessible au meilleur prix, ce modèle multifonction assure tous les usages courants (impression, copie, scanner). Lire la suite ⮕

Cdiscount baisse le prix de cette batterie de cuisine Tefal de très bonne qualitéUne batterie de cuisine Tefal est proposée à prix réduit sur le site Cdiscount. Grâce à une réduction de 50 euros, le set composé de 13 pièces vous permettra d’avoir tous les accessoires indispensables pour cuisiner. Lire la suite ⮕

Chauffage : jusqu’à 230 euros ajoutés dans votre cagnotte Cdiscount sur ces inratables de l’hiverCdiscount lance une grande opération pour l’arrivée des premiers froids. Avec l’évènement les 72 heures du Chauffage, les membres Cdiscount à volonté bénéficient de 10 % à Cagnotter sur leur compte. Présentation de cette offre à durée limitée. Lire la suite ⮕

Le multicuiseur intelligent Moulinex Cookeo+ passe sous les 200 euros pour les clients Cdiscount à VolontéLes clients Cdiscount à Volonté bénéficient actuellement d’une double promotion sur le fameux multicuiseur intelligent Cookeo+ de Moulinex. Lire la suite ⮕

Fnac-Darty ne veut plus racheter Cdiscount, qui continue sa chuteLe groupe Fnac-Darty aurait mis de côté ses velléités de rachat du spécialiste de l'e-commerce Cdiscount. Lire la suite ⮕