Adèle Exarchopoulos : une figure incontournable du cinéma français

Adèle Exarchopoulos fait aujourd’hui à ce point partie du paysage cinématographique français qu’on en oublierait presque qu’elle n’a pas encore 30 ans — ce sera le cas le 22 novembre prochain.

Cette année, on l’a déjà vue dans pas moins de cinq films, dont l’excellent Règne animal, qui devrait bientôt passer la barre du million d’entrées en France, et bien sûr, Voleuses, le film de Mélanie Laurent qui squatte depuis le début du mois les premières places du classement des contenus les plus regardés sur Netflix. Depuis que le monde l’a découverte dans La Vie d’Adèle, Palme d’or à Cannes en 2013, ses choix de rôles ambitieux, souvent décalés puisqu’elle n’hésite pas à se frotter à des registres très différents – du fantastique à la comédie d’action en passant par l’absurde – en ont fait une figure incontournable. Grâce à ses performances discrètement audacieuses, parfois très physiques, elle tire systématiquement son épingle du jeu, même dans des productions parfois très oubliable





Voleuses : Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos parlent de leur première incursion dans la comédie d'actionMélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos parlent de leur plaisir de réaliser un film d'action et de l'idée de faire un divertissement avec un côté ultra-décalé, presque à la Tarantino.

«Voleuses» sur Netflix : découvrez notre interview de Mélanie Laurent, Adèle Exarchopoulos et Manon...C'est un film que nous attendions depuis des mois...'Voleuses', la nouvelle comédie d'action de Mélanie Laurent, est enfin disponible sur Netflix ce mercredi 1er novembre. La réalisatrice y joue le rôle de Carole, une voleuse de génie qui réalise tous ses coups avec son acolyte Alex, interprétée par la génialissime Adèle Exarchopoulos.

Pourquoi Adèle s'est-elle arrêté en plein concert quand elle a reconnu quelqu'un ?Tous les jours de la semaine, Anissa Haddadi nous dévoile les infos insolites qu'elle a repérées dans l'actualité. Ce jeudi, elle revient sur Adèle qui s'est arrêté en plein concert quand elle a vu le médecin qui a mit au monde son enfant.

ENTRETIEN. Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos en « Voleuses » drôles et énergiques sur NetflixCe mercredi 1er novembre, Netflix diffuse le film d'action et d'humour, « Voleuses ». À cette occasion, Mélanie Laurent (actrice et réalisatrice) et Adèle Exarchopoulos reviennent pour nous sur cette aventure unique qui porte des valeurs fortes de féminisme et de sororité, tout en offrant un divertissement réussi.

Voleuses : un film d'action féminin plein de sororitéMélanie Laurent signe son septième film avec Voleuses, une histoire de voleuses audacieuses qui se battent pour leur liberté. Avec une combinaison noire et des boots crantées, elles mènent des courses-poursuites et des séquences de baston tout en jonglant avec la solitude moderne. Un feel-good movie qui met en avant la sororité et l'action, avec Adèle Exarchopoulos et Mélanie Laurent dans les rôles principaux.

- [SPOILER] - Que cache Adèle ? - Demain nous appartientÀ la sortie du commissariat, Adèle est bouleversée... Au téléphone, elle tente de joindre un mystérieux interlocuteur... Elle laisse un message vocal. Dans cette épreuve difficile; elle a besoin de cette personne pour la soutenir... Qui Adèle tente-t-elle de joindre ? Spoiler de l'épisode 1542 de Demain nous appartient.

