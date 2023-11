Actualité, infos et vidéos en direct

Journaliste politique pour le site de franceinfo, je suis plus particulièrement la majorité au Parlement mais aussi l'exécutif et le gouvernement. J'ai posé mes valises à franceinfo il y a six ans, après avoir fait mes premières armes à Europe 1 et Radio Classique. Vous me verrez souvent du côté de l'Assemblée nationale, que ce soit aux Quatre Colonnes, en tribune presse ou aux abords du Palais Bourbon.

La droite, qui a fait de cette mesure une ligne rouge, voit dans l'actualité récente une raison supplémentaire de s'y opposer.Les présidents du groupe d'amitié France-Israël et du groupe d'études sur l'antisémitisme veulent"retirer la vice-présidence" aux députés LFI

Les 19 membres du groupe PS à la région francilienne ne veulent plus travailler avec le groupe La France insoumise après les prises de position de certains de ses membres sur Israël. "C'est le genre de controverse qui démarre très rapidement" : comment les punaises de lit ont envahi le débat politiqueElections sénatoriales : voici à quoi va ressembler la composition du nouvel hémicycle, groupe par groupe headtopics.com

Près de la moitié des sièges de la chambre haute ont été renouvelés dimanche, sans que l'équilibre des pouvoirs ne se retrouve bouleversé. On vous explique pourquoi le gouvernement se prépare à passer en force sur la loi de programmation des finances publiques

Le Sénat, autrefois vu comme un obstacle par la macronie, est désormais incontournable pour l'exécutif en vue de faire passer ses textes au Parlement. Négociations, calendrier, contenu, référendum… On vous explique où en est le projet de loi immigration headtopics.com

Le président de la République a réuni à huis clos les chefs des partis pour une rencontre qui s'est terminée au milieu de la nuit. Le principe d'un nouveau rendez-vous de ce type a été acté.

