Actes antisémites en France : pourquoi ?

Pourquoi les Français qui ont décidé de faire confiance à la République devraient être victimes d’attaques ciblées quand Gaza est bombardée par Israël ? Il est temps que la République prouve qu’elle est capable de protéger ses citoyens juifs.Le 7 octobre 2023, des milliers de terroristes de Gaza massacraient 1400 Israéliens, femmes et enfants compris.

Au XIXe siècle, on disait impossible de condamner l’antisémitisme car ce serait ignorer les crimes «des banquiers de Francfort». On dit maintenant que c’est impossible car ce serait ignorer l’hécatombe annoncée à Gaza.

Actes antisémites : sept jours d’incidents en France à la loupeDans la semaine qui a suivi l’attaque terroriste du Hamas sur Israël, les forces de l’ordre ont constaté 224 incidents en France, dont « l’Obs » s’est procuré la liste. Dans leur grande majorité, il s’agit d’actes antisémites et/ou d’apologie du terrorisme. Analyse. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas : 719 actes antisémites en France depuis le 7 octobre, annonce DarmaninDans une interview au Dauphiné Libéré, publiée jeudi soir, le ministre de l’Intérieur souligne également la forte hausse des interpellations depuis trois semaines. Lire la suite ⮕

