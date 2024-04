Accusations de racisme dans le rugby : enquête en cours

Rugby. Une joueuse de Bobigny accuse des joueuses de Lons de racisme, le club béarnais enquête et s’insurge des condamnations hâtives. Les propos évoqués auraient été prononcés lors du match de Coupe de France entre les deux équipes, dimanche 30 mars à Lonse. Un post Instagram a fait l’effet d’une bombe, surtout depuis qu’il a été partagé par une joueuse de l’équipe de France et Provale, le syndicat des joueurs et joueuses professionnels.

Une joueuse de rugby de l’équipe de Bobigny accuse ses adversaires de Lons, ainsi que le public béarnais, d’avoir proféré des insultes racistes durant la rencontre de Coupe de France disputée dimanche 30 mars dans l’agglo paloise. Dans son message publié dimanche en début de soirée, la joueuse attribue au public des propos insultants, avant de s’indigner que « même les joueuses s’y mettent »..

