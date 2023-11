Accusations d'infractions à caractère sexuel entre mineurs en France

« Valentin il a retiré la culotte de Sandrine*, le pantalon de Sandrine, et moi Mathis il m’a enlevé la culotte et le pantalon et il a mis le doigt dans ma farfalla ». Quand la mère d’Alisonne entend sa fille de quatre ans désigner ainsi sa vulve en italien, elle comprend tout de suite que quelque chose d’anormal s’est passé à l’école, qui n’a rien à voir avec les pâtes en forme de papillon.

Lorsqu’elle lui demande ce que cela lui a fait, Alisonne ne décrit clairement pas un jeu, selon un enregistrement de la petite fille que nous avons pu écouter : « Ça m’a fait mal et j’ai pleuré ». La mère de la petite fille, scolarisée à Paris, porte plainte dès le lendemain.C’est un phénomène ultra-tabou mais massif et en très forte augmentation. En France, des dizaines de milliers de mineurs sont accusés d’infractions à caractère sexuel sur d’autres mineur





