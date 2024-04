Accord trouvé entre Thomas Jolmes et la Section Paloise pour compenser le départ de Sam Whitelock

Un accord a été trouvé entre le futur ex-deuxième ligne de l’ UBB et la Section Paloise , où Jolmes compensera le départ de Sam Whitelock . Touché en toute fin de match à Toulouse, la semaine passée, Hugo Auradou est quant à lui forfait pour le reste de la saison Drôle de semaine pour les deuxième ligne palois. L’annonce surprise de la fin de carrière de Sam Whitelock , ce mardi, a vite fait réagir l’état major palois. Comme le pressentait Rugby rama, Thomas Jolmes rejoindra bien la Section.

D’après nos informations, un accord a été trouvé ce jeudi midi. Libéré par l’UBB, le deuxième ligne de 28 ans était sous contrat avec les Girondins jusqu’en 2025.Pour l’ancien joueur et consultant de France Bleu Béarn Bigorre, Sam Whitelock aura beaucoup apporté aux Vert et Blanc malgré son arrivée tardive et son départ anticip

Thomas Jolmes Section Paloise Sam Whitelock UBB Rugby

