Accord sur les règles d’indemnisation chômage en France

Un texte qui prévoit des mesures d’économie… mais aussi de nouveaux droits pour les demandeurs d’emploi. Ce vendredi 10 novembre, les organisations syndicales et patronales ont trouvé un accord sur les futures règles d’indemnisation chômage, qui doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.

Si ce texte - qui doit désormais être validé par le gouvernement pour pouvoir entrer en vigueur - acte une baisse des allocations chômage en raison d’un nouveau mode de calcul, il prévoit également certaines améliorations dans l’indemnisation des demandeurs d’emploi.L’accord assouplit notamment trois des principaux volets de la première réforme de l’assurance chômage appliquée sous Emmanuel Macron. Ainsi, «afin de tenir compte et de limiter certains impacts de la réforme intervenue en 2019 et mise en œuvre à partir de 2021 sur les publics les plus fragiles (.

:

BFMTV: Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-FranceVIDÉO - Tour de France 2024, Daft Punk: le top chrono de BFM Paris Île-de-France dans le cadre de la chronique J'aime mes jeux.

La source: BFMTV | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Réforme de l’assurance chômage : les règles vont-elles (encore) changer en 2024 ?Retrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Tour de France 2024 : la 13e étape entre Agen et Pau traversera le GersAprès avoir accueilli la Grande Boucle cette année avec une arrivée d'étape à Nogaro, le Gers sera une nouvelle fois à l'honneur l'an prochain lors de la 13e étape entre Agen et Pau, prévue le 12 juillet 2024.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

CLUBİC: La diffusion en 4K sur France 2 et France 3France Télévisions envisage d'abandonner le flux HD sur la TNT avant la fin de la décennie. France 2 prévoit de débrancher définitivement la Full HD d'ici 2029. Le signal de France 2 et France 3 va être déployé en 4K progressivement jusqu'en juin 2024 en prévision des Jeux olympiques de Paris. Plus de 20 millions de ménages français seront équipés d'un téléviseur compatible 4K UHD l'année prochaine. France 2 et France 3 continueront de diffuser en 4K UHD après les JO 2024.

La source: Clubic | Lire la suite »

FRANCE3PROVENCE: Tour de France 2024 : à quel parcours faut-il s'attendre dans les Alpes du Nord ?Les détails du parcours du Tour de France 2024 doivent être révélés, ce mercredi 25 octobre. Mais d'après les premières informations, le tracé ne devrait pas faire la part belle aux Alpes du Nord lors de cette 111e édition...

La source: France3Provence | Lire la suite »

RMCSPORT: Tour de France 2024: le Cantal promet de faire malLa 11e étape du Tour de France 2024 conduira sur 211 kilomètres le peloton de la petite bourgade d’Evaux-Les-Bains en Creuse à la station cantalienne du Lioran. Jalonnée de sept difficultés dont le Pas de Peyrol (1589 mètres), cette journée s’annonce sur le papier comme l’une des trois plus...

La source: RMCsport | Lire la suite »