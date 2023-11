Accord sur l'assurance-chômage : des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droits

Vous avez conclu avec le patronat un accord pour la prochaine convention d'assurance-chômage qui entérine des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droits. Etait-ce le prix à payer pour rester à bord de l'Unédic ? La décision finale appartient au bureau national de la CFDT, sachant que la délégation a rendu un avis favorable.

L'accord est équilibré financièrement entre dépenses et recettes, c'est-à-dire qu'il y a autant pour les nouveaux droits des chômeurs que de baisses et de pertes de recettes liées à la baisse de la cotisation chômage employeur.Le passage de six à cinq du nombre de mois pour être couverts pour les primo-entrants et les saisonniers ou l'amélioration du calcul de l'allocation journalière sont des avancées très importantes pour les personnes qui en ont le plus besoin. C'était une des priorités de la négociation sur laquelle nous disposions de très peu de marges de manoeuvre étant donné le cadre imposé par le gouvernemen

MAGAZİNECAPİTAL: Prix de l'électricité : vers un accord imminent entre l'Etat et EDFRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

MAGAZİNECAPİTAL: Accord sur les règles d’indemnisation chômage en FranceUn accord a été trouvé entre les organisations syndicales et patronales sur les futures règles d’indemnisation chômage en France. Le texte prévoit des mesures d’économie ainsi que de nouveaux droits pour les demandeurs d’emploi. Il doit être validé par le gouvernement avant d'entrer en vigueur.

MAGAZİNECAPİTAL: Un accord trouvé pour la future convention d'assurance chômageLes organisations syndicales et patronales se sont entendues sur un texte commun pour la future convention d’assurance chômage, qui s’appliquera à compter de 2024. Les syndicats ont jusqu’au 17 novembre pour se prononcer sur ce texte proposé par le patronat.

RFI: Les familles des otages à Gaza réclament à Israël un accord «ce soir» pour leur libérationDes milliers de personnes restent prises au piège ce mardi sur le site du principal hôpital de Gaza, au milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Les familles des otages ont décidé de marcher jusque'à Jérusalem pour réclamer la libération de leurs proches.

LESECHOS: Européennes 2024 : qui est Léon Deffontaines, la tête de liste des communistes ?Inconnu du grand public, le jeune Amiénois de 27 ans a gravi les échelons du parti à vitesse grand V. Résolu à s'inscrire dans le sillage de Fabien Roussel, son mentor, il pense déjà au coup d'après, sur sa terre natale.

LESECHOS: Le Parti communiste choisit Léon Deffontaines comme tête de liste pour les élections européennesC'est désormais officiel, L_Deffontaines sera la tête de liste du PCF aux prochaines élections Europeennes2024. L'enjeu : traduire dans les urnes les sondages d'opinion favorables à Fabien_Roussel 🗳️🇪🇺 Dans LesEchos EchosPolitique :

