Accord historique de l'Union européenne pour lutter contre les émissions de méthane

Dans la nuit du 15 au 16 novembre, à trois heures du matin, les 27 États membres de l'Union sont enfin parvenus à un accord sur la loi européenne visant à lutter contre les émissions de méthane, dans le secteur de l'énergie. « C'est une véritable victoire pour le climat », s'est félicité le lendemain le cabinet de la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, qui travaillait depuis des semaines à rehausser l'objectif.

:

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

La source: Midilibre | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Accord sur les règles d’indemnisation chômage en FranceUn accord a été trouvé entre les organisations syndicales et patronales sur les futures règles d’indemnisation chômage en France. Le texte prévoit des mesures d’économie ainsi que de nouveaux droits pour les demandeurs d’emploi. Il doit être validé par le gouvernement avant d'entrer en vigueur.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Un accord trouvé pour la future convention d'assurance chômageLes organisations syndicales et patronales se sont entendues sur un texte commun pour la future convention d’assurance chômage, qui s’appliquera à compter de 2024. Les syndicats ont jusqu’au 17 novembre pour se prononcer sur ce texte proposé par le patronat.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

RFI: Les familles des otages à Gaza réclament à Israël un accord «ce soir» pour leur libérationDes milliers de personnes restent prises au piège ce mardi sur le site du principal hôpital de Gaza, au milieu de combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Les familles des otages ont décidé de marcher jusque'à Jérusalem pour réclamer la libération de leurs proches.

La source: RFI | Lire la suite »

LESECHOS: Accord sur l'assurance-chômage : des plus pour les chômeurs mais aussi des baisses de droitsLa CFDT a conclu un accord avec le patronat pour la prochaine convention d'assurance-chômage, entérinant des avantages pour les chômeurs mais également des réductions de droits. La décision finale appartient au bureau national de la CFDT, qui a rendu un avis favorable.

La source: LesEchos | Lire la suite »

MADMOİZELLE: La place des femmes dans la lutte contre le changement climatiqueAlors que le monde entier va se réunir pour parler climat lors de la COP28 fin novembre, quelle est la place des femmes dans la lutte contre le changement climatique ? À l’image de Greta Thunberg ou Vanessa Nakate, militante écologiste ougandaise, les femmes sont fers de lance du mouvement de défense du climat et de l’environnement à l’échelle mondiale ! Dans ce combat, la prochaine conférence internationale sur le changement climatique, COP28, qui se tiendra à Dubaï aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre, est décisive. Quelle place la COP accorde aux représentantes féminines, mais aussi à toutes les femmes qui sont en première ligne face au changement climatique ? Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, il s’agira de la première réunion des États pour constater le suivi des engagements pris dans ce texte pour limiter le réchauffement planétaire à +1,5 °C. L’enjeu est de limiter les impacts climatiques sur les humains et de conserver une planète vivable

La source: Madmoizelle | Lire la suite »