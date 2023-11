Accord de libération d'otages entre Israël et le Hamas

Un accord entre Israël et le Hamas a finalement été annoncé ce mardi 21 novembre au soir. Des otages israéliens devraient être libérés lors d’une trêve qui durerait quatre ou cinq jours, en échange de la libération de 150 à 300 femmes et enfants palestiniens détenus par Israël. Des manifestants protestent pour exiger la libération des otages détenus dans le bande de Gaza par le Hamas, à Tel-Aviv le 21 novembre 2023.

Trois réunions en trois heures, au plus haut niveau israélien – conseil de guerre, conseil de sécurité et gouvernement – pour officialiser un accord de libération d’otages. Attendu et espéré depuis plusieurs jours,C’est le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, qui s’est chargé de le faire, précisant que ces libérations se feraient par étapes. Il a précisé que le président américain, Joe Biden, avait aidé à l’amélioration de cet accord pour qu’il inclue plus d’otage





