Accord de libéralisation du commerce UE-Nouvelle-Zélande : appel à voter contre sa ratification

À quelques jours de la COP28 sur le climat, le Parlement européen va se prononcer sur l'accord de libéralisation du commerce UE-Nouvelle-Zélande qui va conduire à importer sur 20 000 km des dizaines de milliers de tonnes de viande, lait, fromage, beurre, pommes, kiwis pourtant également produits sur le sol européen. Ce texte appelle les députés européens à voter contre sa ratification.

L’accord de libéralisation du commerce entre l’UE et la Nouvelle Zélande arrive pour ratification les 21-22 novembre au Parlement européen. Pleinement soutenues par Emmanuel Macron, les négociations ont débuté en 2018. Elles se sont poursuivies pendant la pandémie de COVID19, dans la plus grande opacité, alors qu’il ne manquait aucun dirigeant politique pour promettre à l'opinion publique un processus de relocalisation des activités jugées « stratégiques ». Trois ans plus tard, les Parlementaires européens doivent se prononcer sur un accord qui prévoit la suppression de la quasi-totalité des droits de douanes sur les biens et services échangés entre l’UE et la Nouvelle-Zéland





Nouvelle-Zélande: nouvelle enquête sur la fusillade des mosquées de ChristchurchUne nouvelle enquête a été ouverte mardi en Nouvelle-Zélande sur la fusillade qui a fait 51 morts en 2019 dans deux mosquées de Christchurch (sud), à la demande...

