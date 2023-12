Accord de l'Union européenne sur une loi sur la liberté des médias

L'Union européenne a trouvé un accord vendredi 15 décembre sur une « loi sur la liberté des médias », une première législation de ce type, qui a donné lieu à d'intenses discussions sur la question de la surveillance des journalistes.

« Pour la première fois au niveau européen, nous avons une législation qui garantit la liberté des médias, l'indépendance des médias et la protection des journalistes », s'est réjouie l'eurodéputée allemande Sabine Verheyen (PPE, droite), rapporteure du texte, à l'issue des négociations entre le Parlement européen et les États membres. Elle s'est félicitée d'une « occasion historique ». Ce projet de règlement a été présenté en septembre 2022 par la Commission européenne pour protéger le pluralisme et l'indépendance des médias, face à une détérioration de la situation dans des pays de l'UE, comme la Hongrie et la Pologne, mais aussi aux logiciels espions type Pegasus ou Predator utilisés contre des journalistes





