Accident tragique impliquant Pierre Palmade

Le 10 février 2023, Pierre Palmade , sous influence de la cocaïne , fonce dans un véhicule. À bord, trois personnes : une femme enceinte , son beau-frère et son enfant. La femme perdra son enfant quelques heures plus tard. Le beau-frère, Yuksel Yakut, restera lui cinq mois en convalescence à l’hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui. Il s’exprimait ce mardi 2 avril dans une interview exclusive sur la chaîne belge RTL tvi.

Plus d’un an après les événements, c’est un homme détruit et fataliste qui s’est présenté devant les caméras : "Avant, j’avais une belle vie. Maintenant, elle est catastrophique." Quand, à peine sorti de convalescence, il tombe sur des vidéos de l’humoriste en boîte de nuit, l’énervement monte : "Quand je l’ai vu s’amuser en discothèque, j’ai pensé à tout ce qu’il a fait subir à Mila, à mon enfant et à mo

Accident Pierre Palmade Cocaïne Femme Enceinte Enfant Convalescence Interview

ladepeche31 / 🏆 17. in FR

