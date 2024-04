Accident mortel à Laval-Pradel : un couple décède après avoir quitté la maternité

Un dramatique accident a eu lieu, vendredi 29 mars 2024, à Laval-Pradel, dans le Gard. Vers 15 h 30, Un couple de quadragénaires est décédé, alors qu’il venait de sortir de la maternité à Alès avec son bébé. Ce dernier était conscient mais grièvement blessé, selon les pompiers.

Il a été transporté en urgence en hélicoptère à l’hôpital de Montpellier, rapporteSelon les premiers éléments recueillis, le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule après avoir possiblement roulé sur une plaque de gazole. Il se serait déporté sur la voie de circulation opposée.Le véhicule a alors percuté une autre voiture arrivant en face, dans laquelle se trouvaient deux octogénaires. Le pronostic vital de la femme de 80 ans était engagé au moment de sa prise en charge par les secours. Elle a été héliportée à l’hôpital de Nîmes. L’homme de 85 ans a été conduit à l’hôpital d’Alè

