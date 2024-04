Accident, homicide involontaire, meurtre : toutes les hypothèses restent sur la table

📆 02/04/2024 22:37:00

📰 ladepechedumidi ⏱ Reading Time:

17 sec. here

8 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 31%

Publisher: 59%

Actualités Nouvelles

Après la découverte d’ossements dont le crâne du petit Emile samedi 30 mars, rien ne permet trois jours plus tard de déterminer la cause de la mort du garçonnet. "Entre la chute, l’homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plutôt qu’une autre", a insisté le procureur de la République d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, lors d’un point presse ce mardi. Concernant la promeneuse qui a trouvé le crâne et quelques dents, le magistrat a précisé qu’elle les avait mis "avec précaution" dans un sac plastique avant de rentrer chez elle et d’appeler la gendarmerie. Des traces de morsures et des fractures sur le crâne "Aucun traumatisme ante mortem n’a été observé" sur le crâne retrouvé.

Accident, Homicide Involontaire, Meurtre, Ossements, Crâne, Garçonnet