Accélération de la décarbonation des véhicules lourds en Europe

Accélérer sur la route de la décarbonation… Après avoir fixé à 2035 la fin des immatriculations de voitures neuves à motorisation thermique, les Européens s’apprêtent à durcir significativement la réglementation qui s’applique aux véhicules lourds.Le texte qui sera soumis ce mardi 21 novembre, à Strasbourg, aux députés européens réunis en plénière va bien au-delà des règles en vigueur, qui prévoient de réduire de 30 % d’ici à 2030 leurs émissions.

Les objectifs proposés par Bruxelles en février dernier et que les États membres ont repris à leur compte en octobre comportent plusieurs paliers : une réduction de 45 % l’horizon 2030, de 65 % en 2035 (1) et de 90 % en 2040.Alors que la législation actuelle ne s’applique qu’à 62 % des poids lourds, les futures règles s’appliqueront aussi aux bus, aux cars, aux camions de plus de 5 tonne





LaCroix » / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Français sont les utilisateurs de Twitter les plus violents d’EuropeLes signalements de contenus, suppressions et suspensions pour propos violents et haineux au sein de X sont les plus nombreux en France, loin devant l’Allemagne et l’Espagne.

La source: LeHuffPost - 🏆 28. / 55,44 Lire la suite »

Mais pourquoi les Français sont-ils les plus hargneux d’Europe sur les réseaux sociaux ?L’Hexagone est le pays d’Europe où les publications violentes, haineuses ou illicites sont les plus nombreuses sur le réseau social. Mais pourquoi tant de haine ? Éléments de...

La source: OuestFrance - 🏆 56. / 23,4375 Lire la suite »

Les résultats de Microsoft dépassent les attentes, avec une accélération sur le cloudLe bénéfice net ressort à 22,3 milliards de dollars, en hausse de 27% sur un an.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 72,8 Lire la suite »

Les résultats de Microsoft dépassent les attentes, avec une accélération sur le cloudMicrosoft a publié mardi des résultats nettement supérieurs aux attentes pour son premier trimestre comptable (de juillet à septembre), tiré par l’informatique à distance (« cloud computing »), dont la croissance a accéléré par rapport au premier semestre.

La source: Mediapart - 🏆 81. / 20,16 Lire la suite »

Les bénéfices risquent de créer la surprise sur les marchés européensLes bénéfices risquent de créer la surprise sur les marchés européens

La source: InvestingFrance - 🏆 69. / 22,5 Lire la suite »

Galaxy S24 : les utilisateurs européens peuvent maintenant croiser les doigtsDe nouvelles informations viennent confirmer à demi-mot ce que l'on croyait au sujet des Galaxy S24, même si tout n'est pas encore perdu. On vous explique nos inquiétudes autour des futurs smartphones haut de gamme de Samsung.

La source: 01net - 🏆 23. / 58,52 Lire la suite »