Acapulco : une ville fantôme après le passage de l'ouragan

», résume María Carmona, qui vient d’atterrir à Mexico, où elle est accueillie par sa petite-fille. María a fui sa ville après le passage de l’ouragan : c’est d’ailleurs ce que tout le monde cherche à faire, dit-elle.

Les touristes et les habitants quittent massivement la ville, embarquant dans des bus et des avions. Quatre avions atterrissent chaque jour chargés de colis humanitaires et repartent avec à leur bord tous ceux qui désirent. Ce pont aérien organisé par les autorités permet aux touristes mais aussi à des milliers d’habitants de quitter la station balnéaire sinistrée.

La recuperación de los aeropuertos de Acapulco al 90%, y de la Base Aérea Militar #7 al 100%, permiten fortalecer el puente aéreo con la», raconte Ángeles Ramos, qui débarque de l'avion avec sa famille.

Les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer après le passage de l'ouragan OtisFace à l'absence d'aide officielle, les habitants d' Acapulco se mobilisent pour nettoyer les dégâts causés par l'ouragan Otis qui a dévasté la région. Malgré les difficultés, ils luttent pour reconstruire leur maison et retrouver une vie normale.

Ouragan Otis : 39 morts et 10 disparus à AcapulcoL'ouragan Otis a causé la mort de 39 personnes et a laissé 10 personnes portées disparues à Acapulco . La ville, qui dépend principalement du tourisme, a été gravement touchée avec 80% des hôtels endommagés. Les opérations de reconstruction doivent commencer rapidement. Des mesures de sécurité ont été mises en place pour éviter les pillages et seuls les produits de première nécessité sont autorisés à être transportés.

