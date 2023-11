A Tel-Aviv, dans un quartier touché par une roquette : «A quelques mètres près, j’aurais pu être tué»

Vendredi après-midi, une roquette du Hamas est tombée sur un petit immeuble résidentiel d’un quartier populaire de l’est de Tel-Aviv, sans faire de victimes. De quoi alimenter les doutes sur la défense antiaérienne de l’Etat hébreu dans la capitale.«J’habite juste ici, à côté, dans l’immeuble qui jouxte celui qui a été touché. J’étais chez moi quand j’ai entendu un énorme “boum”.

explique Tzipi, âgée d’une soixantaine d’années, en tongs et en short délavé. Elle ne quitte pas des yeux le petit immeuble voisin, très abîmé par une roquette du Hamas ce vendredi 27 octobre.Aux alentours de 15 heures, les alarmes se sont mises à retentir dans Tel-Aviv, alertant d’une attaque aérienne du Hamas depuis la bande de Gaza.

«J’étais descendu lire dans le jardin quand j’ai vu la roquette arriver sur le toit de l’immeuble une seconde avant l’impact. Elle était énorme, elle a traversé les deux derniers étages et a déclenché un incendie. A quelques mètres près, j’aurais pu être tué», headtopics.com

bredouille Arthur, un autre voisin. Bien que les habitants n’aient eu que leur salle de bains dans laquelle se cacher, le bilan de l’attaque est léger : seuls un chien et un chat seraient morts, et trois personnes âgées de 20, 30 et 70 ans, intoxiquées par les fumées, ont été emmenées à l’hôpital.Sur le trottoir, un jeune orthodoxe, visage fermé, fixe l’immeuble déserté et noirci. Le soleil se couche.

En deux jours, c’est la troisième fois qu’une roquette touche de près la capitale. Jeudi, une autre est tombée sur une ville de banlieue, puis une troisième, sans exploser, a heurté un toit. Des habitants se demandent si les batteries antiaériennes, censées arrêter 95 % des roquettes envoyées par le Hamas, n’ont pas été déplacées vers le nord, à la frontière avec le Liban, théâtre de tensions avec le Hezbollah. headtopics.com

