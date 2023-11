À Rotterdam, 10 expériences pour succomber au charme de l'un des plus grands ports du monde

nl Prendre un bateau taxi Le Water taxi est à Rotterdam ce que le Vaporetto est à Venise, mais nettement moins onéreux et plus sportif (un petit frisson à la James Bond si vous tombez sur un conducteur un peu pressé) ! La compagnie de bateau taxi de la ville dessert 50 arrêts comprenant la cité voisine de Schiedam. On peut les réserver ou simplement les attendre aux arrêts (ils passent environ toutes les 10 minutes). À partir de 4,50 € le trajet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHEDUMIDI: Cyclocross des Abattoirs : l'Albigeois Matthieu Lavignac grand vainqueur à MontaubanBeau succès en ce jour de Toussaint pour l’épreuve organisée par le Montauban cyclisme 82. L’Albigeois Matthieu Lavignac a remporté la course Elite. L'espoir montalbanais Clément Bouyssou s'est aussi distingué.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Plus de 1300 composteurs déjà distribués gratuitement sur le Grand FigeacDepuis fin septembre, le Grand Figeac a lancé avec le Syded du Lot une opération de promotion du compostage. Neuf distributions de kits gratuits sont organisées. Les premières ont fait un carton auprès des habitants du territoire.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Un grand festival sur la culture asiatique organisé ce week-end à Villeneuve d'AscqLes 4 et 5 novembre un festival dédié à la culture japonaise et sud-coréenne prendra place à la Maillerie à Villeneuve d'Ascq (Nord). Épicerie, brocante, mode, tentez l'expérience.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

FRANDROID: Ce grand TV QLED TCL 75″ (avec HDMI 2.1) chute sous les 870 €Si vous souhaitez profiter de vos films et de vos sessions gaming comme il se doit, mieux vaut opter pour un grand TV suffisamment fluide et doté d'une dalle de bonne qualité. C'est justement ce que propose le TCL 75QLED870, qui peut actuellement vous revenir à 863 euros au lieu de 1 499 euros chez Ubaldi.

La source: Frandroid | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Classement Choiseul 2023 : Rémi Constantino, directeur général adjoint Grand Port de MarseilleRémi Costantino est passé des Ponts et Chaussées aux postes d’envergure.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

FRANCE3PROVENCE: Deux enfants français tués à Gaza : leur grand-mère témoigneJulie Rivault a perdu deux de ses petits-enfants dans des bombardements à Gaza. Pour France 3 Paris Île-de-France elle témoigne du difficile deuil et de l'éloignement avec sa famille qui habite l'enclave palestinienne depuis...

La source: France3Provence | Lire la suite ⮕