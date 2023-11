À Rioclar, la récolte de l'or rouge: le safran

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald Darmanin

BFMTV: Valgaudemar: la digue cède, des maisons inondéesVIDÉO - La digue cède dans le Valgaudemar, des maisons inondées dans les Hautes-Alpes.

20MINUTES: Alpes-Maritimes : Une automobiliste blessée dans un important éboulementDes épisodes pluvieux ont causé plusieurs chutes de roches ces derniers jours sur les routes du département des Alpes-Maritimes

BFMTV: La Toussaint se prépare dans les Hautes-AlpesVIDÉO - Monseigneur Xavier Malle, évêque de Gap et d'Embrun, 'invite les chrétiens des Hautes-Alpes à se rendre dans leurs églises' pour la Toussaint.

BFMTV: À l'occasion d'Halloween, focus sur des légendes dans les Alpes-MaritimesVIDÉO - À l'occasion d'Halloween, focus ce mardi sur des légendes mystérieuses dans les Alpes-Maritimes. Sorcellerie, malédiction et phénomènes paranormaux au programme.

BFMTV: Hautes-Alpes: un véhicule dans l'eau, des plongeurs sur placeVIDÉO - Un véhicule a été découvert immergé dans l'eau à Ventavon, des plongeurs déployés sur les lieux.

FRANCE3PROVENCE: Intempéries dans le Var et les Alpes-Maritimes : le point sur les routes fermées ce jeudiCe jeudi 2 novembre matin, de nombreuses routes sont coupées. La plupart se trouvent dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie. La RM 6202, route très fréquentée de l'arrière-pays de Nice a, elle, rouvert après un éboulement...

