À Ploudalmézeau, « l’Arcadie est la locomotive de la politique culturelle municipale »

L’Arcadie est la locomotive de la politique culturelle municipale avec pour objectif la culture pour tous. Comptabilisée dans le budget général, la somme allouée à l’Arcadie, est d’environ 70 000 €. Elle sert à financer la programmation de la salle de spectacle d’octobre à mai. Le reste du temps, la salle est à la disposition des associations et groupes...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.