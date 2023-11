À Pamiers, nouvelles tensions entre les agents territoriaux CGT et la ville

Ceci fragilise et met en danger les agents d’exécution dont les équipes se trouvent en difficulté obligeant la collectivité à se tourner vers des entreprises privées pour réaliser le travail qui, avant, était fait en interne ».Et de conclure : « Ce courrier, Mme le maire, n’a rien d’agressif, mais se veut être une alerte », rappelant que les « Atsem se sont battues durant plusieurs mois pour se faire entendre ».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LADEPECHE31: Pollinisateurs : une journée thématique pour les agriculteurs au lycée agricole de PamiersLe 18 octobre dernier, le lycée agricole de Pamiers a accueilli la journée 'Pollinisateurs et agriculture'. L’occasion de présenter les résultats de l’Atlas de la Biodiversité communale réalisé à l’échelle de la CCPAP.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕

20MINUTESPARIS: Ardennes : Une manifestation pour dénoncer un projet de centrale photovoltaïqueIci, les militants ont critiqué le fait qu’une forêt a été défrichée pour faire place à la centrale

La source: 20minutesparis | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Synthexim: la CGT dévoile les dessous explosifs de la réunion du 9 octobreLe 9 octobre, une commission de suivi sur la mise en sécurité des usines Seveso seuil haut du Calaisis s’est tenue en présence d’élus, de représentants de l’État mais aussi de la CGT. L’organisation syndicale a dévoilé des chiffres inquiétants au sujet des quantités de produits chimiques présentes sur la friche Synthexim.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

RFI: Venezuela: une manifestation pour réclamer la libération des prisonniers politiquesAu Venezuela mercredi, les familles de prisonniers politiques ont manifesté dans la capitale pour rappeler qu’ils sont encore plusieurs centaines emprisonnés et torturés par les autorités au pouvoir. Le sort des détenus politiques pèse dans la balance pour une levée définitive des sanctions internationales qui pèsent sur le pays.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

LILLE_ACTU: Manifestation dimanche contre un grand site touristique en projet dans l'agglo de CaenLes opposants au projet Normandy Memory se mobilisent dimanche 5 novembre 2023 à Colombelles, pour critiquer une nouvelle fois ce projet touristique et mémoriel.

La source: Lille_actu | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse : un rassemblement 'pour la paix' organisé, jeudi 2 novembre, par les syndicats CGT, FSU et SolidaireLes syndicats CGT, FSU et Solidaires appellent à un rassemblement, jeudi 2 novembre à 18 h 30 au métro Jean Jaurès à Toulouse, « pour faire entendre l’espoir de la Paix, au plus fort des massacres de civils en Israël et en Palestine ». Les explications du secrétaire général de la CGT de la Haute-Garonne.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕