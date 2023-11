À Orange, le club Loisir l'hand propose de pratiquer le sport en se délestant des enjeux de la compétition

On a trop souvent tendance à associer le sport à la compétition et toutes les contraintes qu’impose le résultat. Mais il n’est pas nécessaire d’en passer par là. On peut courir, faire du vélo, fréquenter une salle de sport… Ou rejoindre l’association Loisir l’hand, à Orange, qui propose de faire du sport sans se prendre la tête.

'Notre association ne participe à aucun championnat. Nous jouons au handball uniquement pour le plaisir de nous retrouver ensemble. Ce que nous recherchons, c’est avant tout le côté convivial. Le loisir prime sur le reste', résume Aurélie Tijon, coprésidente de l’association.

Alerte orange aux vagues-submersion dans le Pas-de-CalaisEn raison du vent et des grandes marées, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange vagues-submersion par Météo France ce week-end. Des vents forts et des risques de submersions sont attendus. La préfecture appelle à la prudence. Lire la suite ⮕

Alerte orange vagues-submersion dans le Pas-de-CalaisMétéo France a émis un bulletin de vigilance orange vagues-submersion pour le département du Pas-de-Calais. Les vagues de secteur sud-ouest vont s'amplifier, provoquant des submersions par franchissements de paquets de mer ou débordements sur les digues promenade et quais exposés. Lire la suite ⮕

L'iPhone 14 en vente flash chez OrangeProfitez de l'iPhone 14 à partir de 269 euros avec un forfait Orange. Un téléphone performant avec un écran Super Retina XDR et un système de reconnaissance faciale Face ID. Lire la suite ⮕

Tempête Céline : 12 départements en vigilance orangeLa tempête Céline commence à toucher la côte Atlantique avec des rafales de vents à plus de 100 km/h. Météo France appelle à la vigilance. Lire la suite ⮕

Inondations à Calais : restrictions de circulation et vigilance orange vagues submersionPlusieurs communes du Calaisis ont été touchées par des inondations après les pluies intenses de la nuit de vendredi à samedi. La ville de Calais prend des mesures en interdisant la circulation sur certains sites et en appelant à la prudence en raison des vents forts et des risques de submersion. Lire la suite ⮕

Alerte orange pour les fortes pluies dans l'ouest de la FranceMétéo France a placé 12 départements en alerte orange en raison des fortes pluies, des risques de crues et de submersion. La tempête Céline perturbe le temps sur la façade ouest du pays avec des vents forts et des vagues importantes. Des cumuls de précipitations importants sont attendus dans certaines régions. Lire la suite ⮕