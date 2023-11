À moins de 450 euros, ce pack Asus Chomebook Plus est une perle rare !

ASUS vient de présenter son tout nouvel ordinateur : l’excellent ASUS Chromebook Plus CX34. La Fnac a le pack idéal pour ceux qui veulent être plus productif que jamais.

Les Chromebook sont réputés pour leur design raffiné et léger, leurs performances remarquables, une excellente autonomie, leur transportabilité et leur prix contenu. Ainsi, vous avez toutes les raisons de craquer pour un Chromebook si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable rapide et efficace. Encore faut-il savoir quel modèle choisir…. Cette nouvelle pépite est à ne pas manquer.

Pesant seulement 1,48 kg, l’ASUS Chromebook Plus CX34 vous accompagne où que vous alliez. Avec son poids plume et sa finesse, vous pouvez le glisser dans n’importe quel sac. Grâce à son autonomie pouvant atteindre 10 heures, vous n’avez même pas forcément besoin de penser à embarquer votre chargeur avec vous. Une seule charge suffit pour travailler et enchaîner avec un épisode de votre série du moment. headtopics.com

Puisqu’il est question d’un Chromebook, ce nouvel ordinateur portable signé ASUS respecte plusieurs normes. Ainsi, il bénéficie des mises à jour automatiques pour ne pas vous faire perdre du temps lors du démarrage. En quelques secondes, votre ASUS Chromebook Plus CX34 est allumé.

Toutes les applications dont vous avez besoin sont directement intégrées à votre appareil. Comme Google Docs, Google Photos ou encore Adobe Photoshop et LumaFusion… Tout est à portée de main. Pour télécharger d’autres applications, il suffit de vous rendre sur le Google Play Store. L’ASUS Chromebook Plus CX34 est également compatible avec la suite bureautique Microsoft 365. headtopics.com

