À Merlimont, la Vélomaritime ce n’est pas pour tout de suite

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciarán : quelles mesures prises par les communes du littoral pour se protéger ?La tempête Ciarán arrive. À partir de mercredi soir, des vents entre 120 et 140 km/h devraient balayer nos côtes. Merlimont, Berck, Le Touquet, Étaples, Camiers et Cucq se préparent.

LAPROVENCE: L'écriture inclusive, un débat entre politiques mais aussi entre linguistesCe lundi soir, le Sénat a adopté une proposition de loi des LR visant à interdire l'usage de l'écriture inclusive et Macron a notamment appelé à ne 'pas céder aux airs du temps'. La Provence décrypte ce débat linguistique.

MEDIAPART: Tensions à Strasbourg suite au conflit entre Israël et le HamasLa communauté juive réclame un soutien sans équivoque tandis que les militants propalestiniens se plaignent d'être muselés

LAPROVENCE: Concert de Bruce Springsteen au Vélodrome : entre poésie et messages, cinq chansons de la légende décryptéesSélectionner cinq chansons dans une œuvre comptant 21 albums et des dizaines de tubes reste un choix très subjectif. Nous avons ici fait le choix de raconter l'histoire et le sens de cinq morceaux devenus incontournables par leur longévité, et encore joués dans la grande majorité des concerts de Bruce Springsteen.

LADEPECHE31: Auch fête le Japon : une quinzaine entre tradition et modernité Arts, cinéma, conférences, gastronomie et sport seront au rendez-vous de la quinzaine japonaise qui sera célébrée à Auch du 10 au 24 novembre.

