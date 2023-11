À Marseille, LFI poursuit sa ta tournée européenne des boulangers

Après Roquevaire, Gardanne ou Sorgues, la députée européenne Marina Mesure (LFI), entrée au Parlement après l’élection de Manuel Bompard aux législatives de 2022, poursuivait hier sa tournée des artisans à Marseille.

Il faut reprendre la main avec un contrôle public. L’énergie est un bien commun, il faut la sanctuariser pour qu’elle reste accessible à tous', appellent les élues qui ne disent pas encore en campagne. Chez O’Coin, les baguettes de pain et baklavas ne se vendent plus comme avant. 'On résiste comme on peut en rognant encore sur la marge car les gens n’y arrivent plus. Ici, c’est populaire, on ne peut plus répercuter l’inflation sur nos produits.

Course Marseille-Cassis : un parcours qui ne fait pas dans la demi-mesureSuffit-il d'une application GPS pour mesurer une course internationale ? La réponse étant négative, 'La Provence' vous plonge dans le monde - complexe - du mesurage. Lire la suite ⮕

Ces musiciens dépoussièrent les cérémonies funéraires avec des mélodies sur mesureDans ces moments difficiles, ce n’est pas forcément la première chose à laquelle on pense, et pourtant : la musique a une importance capitale dans le rite des funérailles. Elle... Lire la suite ⮕

Adieu couettes glacées : chaleur sur-mesure pour vos nuits avec cet objet qui cartonneRestez au chaud sous la couette avec cette offre. Cdiscount propose la couverture chauffante AREBOS à moins de 40 euros. Dotée d’une chaleur personnalisable, cette couverture a ce qu’il faut pour affronter l’automne et l’hiver. Lire la suite ⮕

Accès aux soins: le Sénat reste mesuré sur les dispositifs coercitifsPermanence des soins, désertification médicale... Le Sénat a adopté mercredi, sans enthousiasme, une proposition de loi sensible sur l’accès aux soins, actant notamment un rééquilibrage entre établissements publics et privés sur la question des gardes de nuit et de week-ends, insuffisant selon la gauche. Lire la suite ⮕

Accès aux soins: le Sénat reste mesuré sur les dispositifs coercitifsLe Sénat a adopté mercredi, sans enthousiasme, une proposition de loi sensible sur l'accès aux soins Lire la suite ⮕

Accès aux soins: le Sénat reste mesuré sur les dispositifs coercitifsPermanence des soins, désertification médicale... Le Sénat a adopté mercredi, sans enthousiasme, une proposition de loi sensible sur l'accès aux... Lire la suite ⮕