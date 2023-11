A Lodève, un groupe de bénévoles comptera les oiseaux du jardin des Berges

Il y a aussi du bruant zizi, du verdier d’Europe, tous les oiseaux habituels du jardin insectivores et granivores, poursuit Zoé Liébart, passionnée par son travail. Ici on est proche du centre-ville mais dans un coin de campagne, près d’une rivière avec une belle ripisylve, des arbres pour nicher, une haie sèche qui permet d’avoir des insectes, de petits mammifères." Bref, des conditions idéales pour de nombreuses espèces de volatiles.

