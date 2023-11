À Lens, une récolte pour les sans-abris organisée ce samedi devant le stade Bollaert

Un beau geste solidaire de la part de cette association de supporters. Ce samedi 28 octobre 2023, une récolte pour les sans-abris est organisée devant le stade Bollaert-Delelis de Lens (Pas-de-Calais). Un stand sera situé en face de la tribune Marek à partir de 17h.

