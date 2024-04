À l’IUT, un beau projet autour de l’inclusion

Lundi 25 mars à l’IUT de Nayrac, 23 étudiantes de 2e année en Carrières Sociales – option éducation spécialisée, finalisaient leur projet réalisé avec comme partenaires l’IME de Cransac en Aveyron et le foyer de l’Ostalet dans le Cantal. Ce projet prévoyait de réaliser un clip avec une chanson entièrement écrite ensemble, paroles et musique. "Notre but, autour de ce projet, est avant tout de favoriser la socialisation et l’inclusion d’un groupe, expliquait Emma Perrone, l’une des étudiantes.

En décembre, nous avons commencé un cycle autour des médiations musicales avec l’IME, ce qui leur permet de sortir de leur bulle et de l’institut. De notre côté, dans le cadre de notre formation, cela nous permet d’avoir une approche professionnelle et d’ajouter de la pratique à la théorie

