À Honfleur, l’entreprise familiale de verriers rachète Vidresif et se lance sur le marché espagnol

Le spécialiste des vitrages isolants, basé à Honfleur, Riou Glass continue son expansion et vient de finaliser l’acquisition à 100 % du transformateur verrier Vidresif, domicilié à Porqueres (Catalogne).

« Par cette nouvelle opération de croissance externe, Riou Glass se lance sur le marché espagnol et réalise sa deuxième plus grosse introduction,Avec un chiffre d’affaires annuel de 25 millions d’euros, et un effectif total de 115 collaborateurs, Vidresif devient le deuxième site industriel le plus important sur les vingt-trois que compte le groupe derrière Riou Glass VIP ».

« Ce rapprochement stratégique est l’expression de notre volonté de poursuivre le développement de RIOU Glass en Europe. Le savoir-faire de Vidresif, consolidé sur un site unique et ultra-moderne, est un véritable atout. headtopics.com

« les synergies sont nombreuses avec de belles perspectives de croissance qui permettront, j'en suis sûr, d'assurer la pérennité de nos savoir-faire ».

