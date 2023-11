À Granville, une visite du musée Dior taillée sur mesure

À 18 h, plus un bruit, le musée, tamisé pour conserver au mieux les collections, prend la forme d’un douillet écrin. Ne reste plus qu’à se laisser porter par les commentaires de Bérengère Fouéré, médiatrice culturelle au musée.

« Nous vous présentons des robes issues de nos collections. Si nous avons choisi ces modèles, aux teintes roses et grises, ce n’est pas par hasard. Il s’agissait des couleurs préférées de Christian Dior, celles qui lui rappelaient sa maison d’enfance et la Normandie. »

