À Gaza, l’insoutenable fragilité de la vie

Ma cousine Halima, 70 ans, avait dû évacuer le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, pour rejoindre celui de Deir Al-Balah, dans le Sud. Quand elle y est morte, je n’ai pas pu lui faire mes adieux ni respecter les rituels du deuil.

Les bombardements israéliens intempestifs m’empêchent même de me remémorer les bons moments passés avec elle. J’ai l’impression de devenir insensible au deuil et d’avoir perdu mon humanité. Impossible aussi de passer un coup de fil aux frères et sœurs de la défunte pour leur présenter mes condoléances. Deux d’entre eux vivent à moins de 500 mètres, dans le camp de réfugiés de Rafah – dans le Sud –, vers lequel j’ai dû fuir moi aussi.Son équipe rédactionnelle est composée de journalistes professionnels du Liban et d’autres pays arabes.

L'armée israélienne appelle les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza pour recevoir de l'aide humanitaireL'armée israélienne a appelé les Palestiniens à se rendre dans le sud de la bande de Gaza, où l'aide humanitaire, par l'Égypte et les États-Unis, va être accrue dimanche. Les civils du nord de Gaza et de la ville de Gaza devraient se déplacer temporairement au sud du Wadi Gaza, vers une zone plus sûre où ils pourront recevoir de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Israël a imposé un siège total à Gaza, coupant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture. L'ONU estime que 100 camions d'aide humanitaire par jour sont nécessaires. Lire la suite ⮕

Gaza: le plus important convoi de camions humanitaires depuis le début de la guerre est passé à RafahTrente-trois camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche soir via le passage de Rafah, à la frontière avec l'Égypte. C'est le plus important convoi observé depuis la reprise progressive de l'aide le 21 octobre, rapporte le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA). Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : entraver l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza pourrait constituer un crimeLe procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, a déclaré à l'occasion de sa visite du poste de frontière de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, que son institution menait des 'enquêtes actives' sur les massacres perpétrés par le groupe terroriste palestinien du Hamas le 7 octobre, ainsi que sur la situation à Gaza et en Cisjordanie. Lire la suite ⮕

Une otage allemande meurt après avoir été kidnappée par le Hamas à GazaDepuis le 7 octobre dernier, Shani Louk était tenue en otage par le Hamas après avoir été kidnappée pendant une rave-party près de la frontière de la bande de Gaza. Ce lundi 30 octobre, CNews a appris du comité des otages israéliens que la jeune femme de 22 ans est morte. Pour l'heure, on ignore la date et les circonstances de son décès. Lire la suite ⮕

Conflit Israël-Hamas: violents combats au sol dans la bande de GazaDe violents combats au sol opposent lundi, à l'intérieur de la bande de Gaza, des combattants du Hamas à l'armée israélienne, dont des chars ont atteint les abo... Lire la suite ⮕

Les bombardements incessants dans le nord et le sud de la bande de GazaLes bombardements sont incessants dans le nord, mais ils sont aussi extrêmement intenses dans le sud de la bande de Gaza. La coordinatrice de l'ONG Médecins sans frontières pour la Palestine alerte sur la grave crise humanitaire dans la zone sud qui n'est absolument pas sécurisée. Lire la suite ⮕