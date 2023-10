A Gaza, frappes sans précédent et incursion terrestre de l’armée israélienne

Les sirènes, les sifflements et le bruit assourdissant des explosions, qui rythment le quotidien de la bande de Gaza depuis déjà vingt et un jours, se sont brusquement intensifiés vendredi soir vers 18 heures (heure de Paris).

ajoutait le porte-parole de l’armée Daniel Hagari dans une déclaration télévisée. Avant de préciser que l’armée israélienne allait «étendre ses opérations terrestres» dès vendredi soir dans la bande de Gazamais sans entrer dans les détails et sans dire s’il s’agissait de l’invasion terrestre globale promise depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël.

«Nous sommes profondément inquiets pour nos équipes et leur capacité à poursuivre leurs efforts pour fournir une aide médicale d’urgence dans la mesure où cette coupure affecte les appels du numéro de secours et empêche l’envoi des ambulances auprès des blessés», headtopics.com

ajoutait l’organisation. NetBlocks, le service de surveillance de l’accès à Internet, a fait état d’un «effondrement de la connectivité dans la bande de Gaza».pour faire cesser les bombardements israéliens :

«Nous demandons aux pays arabes et musulmans ­et à la communauté internationale d’assumer leurs responsabilités et d’agir immédiatement pour faire cesser les crimes et les massacres contre notre peuple.»« Israël vient de lancer une offensive terrestre sur Gaza. headtopics.com

