À Figeac, l'office de tourisme ne chôme pas pendant les vacances

Malgré la météo pluvieuse, l’activité est au beau fixe à l’office de tourisme. L’équipe dirigée par Pierre Kovacic ne chôme pas pour faire tourner l’hôtel de la Monnaie qui ne connaît pas de vacances. « Nous continuons à accueillir le public, avant tout une clientèle familiale qui vient traditionnellement à Figeac pendant cette période de l’année.

Le public est invité à venir la découvrir et à voter pour sa photo préférée puisqu’un prix du public sera décerné ». Encore quelques marcheurs Après une belle fin de saison et un excellent mois de septembre, la fréquentation se calme en cette fin d’octobre. Des groupes sont encore néanmoins accueillis sur le territoire et même quelques marcheurs continuent le chemin en automne.

France Actualités

Lire la suite:

ladepeche31 »

Le PS de Pierre Moscovici, un passé qui ne passe pasDans un livre de mémoires qui ne manque pas de charmes et de piques, le hiérarque socialiste devenu président de la Cour des comptes raconte de l'intérieur quarante ans de grandeurs et décadence de son parti. Lire la suite ⮕

Le groupe de Philippe Landrein, Figeac Autrement, prêt pour les prochaines élections municipales de 2026Le groupe Figeac Autrement qui compte quatre élus d’opposition au conseil municipal fait le bilan et repart pour un tour avec, en ligne de mire, les élections municipales de 2026. Lire la suite ⮕

Figeac. Volley : deux beaux derbys pour débuter !Le Volley club Figeacois reprenait la route du championnat départemental du Lot cette semaine. Avec une augmentation de ses licenciés seniors, le club compte désormais quatre équipes dont une exclusivement féminine.... Lire la suite ⮕

Rothen: 'Je ne comprends pas ceux qui n’arrivent pas à s’enflammer' pour Zaïre-EmeryAu lendemain de l’excellente prestation de Warren Zaïre-Emery face à l’AC Milan (3-0), Jérôme Rothen s’enflamme sur le milieu parisien de 17 ans, tout en critiquant les observateurs qui émettent encore des réserves sur l’international Espoirs. Lire la suite ⮕

Cher admet ne pas aimer sa propre musique : « Je ne suis pas une fan de Cher »Dans une interview au magazine Paper, Cher a aussi déclaré : « Je n'ai jamais aimé ma voix ». Lire la suite ⮕

« Murabeho » de Pierre Lepidi : Rwanda, l’énigme des gendarmes français assassinés à KigaliDans un roman passionnant publié mercredi 25 octobre, le grand reporter Pierre Lepidi explore le mystère des deux gendarmes tués à Kigali aux premiers jours du génocide des Tutsis, en avril 1994. Lire la suite ⮕