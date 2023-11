À deux jours de la trêve hivernale, 200 personnes évacuées d'un squat à Lyon

"].join("")}var c="body",e=h;if(!e)return setTimeout(q,100);a.P(1);var d="appendChild",g="createElement",i="src",k=h("div"),l=k(h("div")),f=h("iframe"),n="document",p;k.style.display="none";e.insertBefore(k,e.firstChild).id=o+"-"+j;f.frameBorder="0";f.id=o+"-frame-"+j;/MSIE+6/.test(navigator.userAgent)&&(f="javascript:false");f.

La Région poursuit la création d’un parc naturel de 200 000 hectares aux MauresLa Région Sud confirme sa volonté de créer le Parc naturel régional des Maures, regroupant le massif de l'Estérel, du Tanneron et des Maures. Lire la suite ⮕

Plus de 200 actes antisémites recensés à Paris et dans la petite couronneLe préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, déclare sur BFMTV qu'il y a déjà plus de 200 actes antisémites depuis le 7 octobre dernier à Paris et dans la petite couronne. Parmi eux, des atteintes aux personnes et aux biens visant des lieux cultuels, des écoles de confession juive et des lieux associatifs. Près de 80 personnes ont été interpellées, mais ce chiffre augmente et inquiète. Lire la suite ⮕

Maxime Grousset battu sur 200 m lors des Championnats de France petit bassinMaxime Grousset n'aura pas réalisé la passe de cinq lors des Championnats de France petit bassin qui se disputent à Angers. Samedi, il a été battu sur 200 m par Roman Fuchs, qui améliore son record personnel et réalise les minima pour les Championnats d'Europe petit bassin de Bucarest. Lire la suite ⮕

Lyon: le squat Pyramide en cours d'évacuation, à deux jours de la trêve hivernaleLa ville de Lyon dénonce une évacuation 'inacceptable' à seulement deux jours de la trêve hivernale, et propose de mettre un gymnase municipal à disposition. Lire la suite ⮕

Lyon: le squat Pyramide évacuéVIDÉO - 250 personnes vivaient dans ce squat depuis maintenant deux ans. Le collectif Intersquat, présent sur place, dénonce cette évacuation à deux jours de la trêve hivernale. La ville de Lyon a quant à elle proposé de mettre à disposition un gymnase municipal. Lire la suite ⮕

Expulsion du squat Pyramide: la ville de Lyon se dit 'inquiète' de la situationÀ Gerland, 250 personnes ont trouvé refuge dans le squat Pyramide, dans le 7e arrondissement de Lyon. Lire la suite ⮕