À Concarneau, ce club d’investisseurs solidaire soutient des projets à impact positif

« Notre club investit dans des entreprises, des structures ayant un impact positif. Un esprit de solidarité, de coopération sociale, un ancrage local des emplois ou encore une vocation environnementale, culturelle »,Aux côtés de neuf autres « cigaliers », elle forme depuis deux mois, les Pousse-Pierres.

Un nom qui reflète bien la détermination de ce groupe à soulever des montagnes pour faire bouger les lignes en soutenant des projets (environ deux par an) de création ou de développement d’entreprises répondant aux valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)., et plus largement, dans le pays de Cornouaille, le club s’inscrit dans la démarche des...

Inondations et débordements dans le Finistère suite aux grandes marées et fortes pluiesLes villes du Finistère ont été touchées par des inondations et des débordements causés par les grandes marées et les fortes pluies. À Quimper, l'Odet a débordé en raison d'un fort coefficient de marée et des intempéries. À Landerneau, l'Élorn a également débordé, transformant les Jardins de la Palud en lac. Lire la suite ⮕

Climat : La COP28 s’ouvre au secteur privé pour apporter les milliards de dollars qui manquentSultan Al Jaber a de nouveau pris le contre-pied de ceux qui s’inquiètent de voir les négociations sur la lutte contre le changement climatique entravées par la présence massive d’industries polluantes Lire la suite ⮕

Un homme retrouvé vivant après avoir été emporté par les vagues à BénodetIl a été embarqué dans une voiture, avant d’être retrouvé, vivant, quelques heures plus tard. Le pôle criminel du parquet de Brest ne communique pas sur l’enquête, mais confirme s’être saisi du dossier. Un coefficient de marée important (103) était attendu ce samedi 28 octobre 2023. À Bénodet, dans le Finistère, des vagues venaient s’écraser sur les murs et l’eau arrivait au ras des restaurants. Ce vendredi 27 octobre 2023, Météo-France a placé le Finistère en vigilance orange pour des risques de crues, et jaune pour vent, orage et vagues-submersion. Vigicrues a placé plusieurs cours d’eau en alerte : l’Odet en orange, la Laïta et l’Aulne en jaune, tout comme Morlaix Lire la suite ⮕

Furlan change de système pour plus de maîtriseJean-Marc Furlan opte pour un schéma en 4-1-4-1 pour apporter plus de maîtrise du ballon et revenir à 2-2 lors du match contre Valenciennes. Lire la suite ⮕

Stupeur au Matmut Atlantique de BordeauxUn homme non identifié pousse violemment Lucas Buades lors du match entre les Girondins et Rodez, interrompant la rencontre. Lire la suite ⮕

Skyroot : une start-up indienne se lance dans la conquête spatialeSkyroot, une jeune pousse indienne, développe la fusée Vikram-1, le premier lanceur privé indien, dans le but de rendre l'espace accessible à tous. Lire la suite ⮕